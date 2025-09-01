Ediles de Girardot aprobaron proyecto de ordenanza para la Administración Pública Municipal

CIUDAD MCY.-El Concejo Municipal de Girardot, presidido por el Ángel Márquez, llevó a cabo la sesión ordinaria donde se discutió en primera instancia el Proyecto de Ordenanza General sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Municipal Popular y Comunal del Municipio Girardot.

El Márquez, ante una masiva asistencia de vecinos y vecinas de las diferentes comunas del municipio, destacó la importancia de esta ordenanza, calificándola como un paso fundamental en la transformación legal de la alcaldía, liderada por el alcalde Rafael Morales. «La alcaldía desde hoy empieza su transformación real desde lo legal», afirmó, añadiendo que esta medida busca crear la estructura necesaria para una nueva forma de gobernar, con menos obstáculos y un contacto más directo con el pueblo.

El presidente del Concejo Municipal enfatizó, además, que el proyecto se alinea con el legado del comandante eterno Hugo Chávez y la guía política presidente Nicolás Maduro, a través de la Ley Plan de las 7 Transformaciones y se suma al decreto Plan de la Aragüeñidad que desarrolla la Gobernadora Joana Sánchez, en la entidad. «Gobernar como lo dicta nada más y nada menos, que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro», aseguró.

Márquez hizo un llamado a continuar construyendo sobre las bases del proyecto bolivariano, destacando la importancia de la organización popular y comunal como la clave para el bienestar del municipio. «Lo que viene es pueblo y más pueblo, Comuna y más comuna. Eso es lo que viene hoy para Girardot. Bienestar para el pueblo, Bienestar para Maracay y ChoronÍ», expresó.

Al finalizar su discurso, el Dr. Ángel Márquez solicitó reafirmar la confianza en la gestión del alcalde Rafael Morales, una petición que fue respaldada por el pueblo, quienes al finalizar la sesión, se sumaron al debate y discusión del nuevo proyecto con la instalación de mesas de trabajos para seguir reforzando este instrumento legal. Tras la aprobación en esta primera etapa, el proyecto de ordenanza se prepara para una segunda discusión, donde se esperan nuevos debates y posibles modificaciones antes de su sanción definitiva.

PRENSA CONCEJO MUNCIPAL DE GIRARDOT | FOTO CORTESÍA