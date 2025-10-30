Gobierno Bolivariano se pondrá al servicio del Poder Popular para Consulta Popular del 23Nov

Ciudad MCY.-Desde la Comuna de Cara al Río, en el sector Brisas de Petare y acompañado del Consejo de Vicepresidentes de Gobierno, encabezado por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez Ramírez; el vicepresidente de Soberanía, Política, Seguridad y Paz, GJ Vladimir Padrino López; el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez; el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, y Jefe del 1×10, Mayor General Jorge Márquez; el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instruyó a todo el Poder Constitucional del país ponerse al servicio del poder del pueblo para la venidera Consulta Popular Nacional del próximo 23 de noviembre.

Esta instrucción también fue acatada por el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), GJ Domingo Hernández Lárez; el jefe de la Milicia Bolivariana, MG Orlando Romero Bolívar; y el jefe de la Redi Capital, Mayor General Dilio Rodríguez Díaz; entre otras autoridades castrenses.

«Desde el día de hoy, hasta el 23 de noviembre, todo el Gobierno Nacional, todos los ministros, todas las instituciones. Mi llamado a que todos los gobernadores y gobernadoras también, a todos los alcaldes y alcaldesas, (…) En una operación cayapa debemos impulsar con mucha fuerza la consulta para los proyectos populares», indicó el Mandatario nacional durante la actividad de «Miércoles de Comuna», realizado en la popular parroquia Petare.

El Presidente Maduro prosiguió su discurso manifestando que las elecciones del venidero domingo 23 de noviembre deberán ser un éxito total de participación y de elección de proyectos; ya que las comunidades en esta cuarta consulta podrán elegir hasta dos propuestas.

Sobre el apoyo que suele dar la estructura militar a estos procesos democráticos y de consulta, el Jefe de Estado venezolano solicitó que los cuatro componentes de las FANB deberán involucrarse como nunca antes en la preparación, realización y desarrollo de la consulta popular nacional.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA