Gran despliegue nacional ejecutará el Gobierno Bolivariano este 01 y 02 de noviembre en apoyo a las asambleas comunales

Ciudad MCY.-En aras de realizar efectivamente las asambleas para formular los proyectos comunales de la venidera consulta popular, del 23 de noviembre de 2025, el Presidente Nicolás Maduro Moros ordenó a los padrinos y madrinas por estado a realizar su primer despliegue nacional para acompañar al pueblo en la ejecución.

«Yo creo que para las asambleas del 23 de noviembre debe hacerse un esfuerzo para que sean bien convocadas, bien realizadas, junto a un buen sancocho, bien sabroso, el sábado 1° y el domingo 2 de noviembre, para la postulación y decisión de los proyectos vecinales para la consulta comunal del 23 de noviembre», detalló el Presidente venezolano.

Instruyó que en asamblea con el pueblo, compartiendo sus debates y sus anhelos, representantes del Gobierno Bolivariano deberán sentarse con la gente, cuidando todas las medidas de seguridad.

Seguidamente, explicó el jefe de Estado que la metodología a aplicar es que el pueblo «en la asamblea tenga libertad absoluta de postular los proyectos que sean su necesidad y le salgan del corazón, que no le pongan una camisa de fuerza o lo hace con la metodología de las 7T o no lo hace. No, no. Libertad, libertad, libertad, libertad, igualdad y fraternidad», exigió a quienes estarán al frente de las jornadas a realizar.

Para el Presidente Maduro hay que fortalecer la agenda concreta de acción de las comunidades. «Son 5 mil 336 comunidades amplias, una más que otra y deben encontrar su propia metodología»; ya que a su juicio cada comunidad tiene su propia realidad.

En esta misma línea de acción, el Mandatario nacional recordó que «a veces ganan gobiernos progresistas de izquierda, llegan al poder y terminan administrando el Estado burgués». De acuerdo a su criterio, esto obedece a que no buscan construir Poder Popular, «no buscan entregarle el poder al pueblo, no le entregan los presupuestos al pueblo, no le entregan la capacidad de decisión del pueblo, y lo primero que hizo Chávez, que nos dejó como legado, fue construir Poder Popular, Poder Comunal, Poder Obrero, Poder Político del Pueblo, porque si no, lo que nos convertimos en administradores de un Estado burgués», manifestó con especial importancia.

El sueño de Hugo Rafael Chávez Frías

El Presidente Nicolás Maduro Moros hizo un llamado a todos los movimientos progresistas y revolucionarios de América Latina y el Caribe para vencer el burocratismo y materializar el legado del Comandante Hugo Chávez.

«Hago la crítica pública desde los logros de Venezuela, porque el logro de tener un Poder Popular, de tener millones de hombres y mujeres organizados como vecinos y vecinas en sus comunidades, es un logro de democracia directa que le pertenece al pueblo».

Haciendo un especial recuento de los logros democráticos alcanzados, el Jefe de Estado expresó con profundo orgullo que «Venezuela no ha construido un modelo de socialismo calco ni copia de nadie. No hemos construido una Revolución que haya cedido al chantaje de las oligarquías. No hemos cedido ni un ápice al chantaje del imperio ni de la oligarquía».

Para la Revolución Bolivariana en las asambleas comunales no debe tratarse de solo tomar el poder, sino de construir un nuevo Poder Comunal. «Chávez nos enseñó el concepto de la democracia bolivariana, popular y del socialismo del siglo XXI. Y eso es lo que no soportan algunos criticones que creen que el imperialismo los va a perdonar», sentenció el Presidente Maduro ante la comunidad de Petare y del Consejo de Vicepresidentes.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA