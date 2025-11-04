Venezuela consolida método PAE en alianza con Rusia

Ciudad MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó este lunes los logros económicos del país frente a las sanciones, al anunciar que la cooperación con la Federación Rusia ha permitido avanzar en el método PAE (Producción, Abastecimiento y Exportación), elevando a otro nivel las relaciones bilaterales y abriendo paso a los productos nacionales hacia el mercado global.

Como parte de su programa semanal Con Maduro+, edición número 96, recordó que esta semana se llevó a cabo la reunión del Consejo Empresarial Rusia-Venezuela, con la participación de 370 empresarios rusos y venezolanos en ruedas de negocios, y que recientemente se inauguró una ruta aérea entre Caracas y San Petersburgo, aspectos que dan cuenta de los lazos que unen a ambas naciones.

Enfatizó que, tras superar la etapa más dura de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales (MCU), Venezuela se ha reinventado abriendo sus puertas al mercado internacional, mediante el modelo económico de los 13 Motores Productivos y priorizando la producción de alimentos a través del método PAE.

«Ya estamos cumpliendo los dos: abastecimiento pleno con producción nacional. Ahora, el reto es la exportación creciente con producción de calidad, calidad orgánica y humana», declaró el jefe de Estado, señalando que el país está preparado para proyectar sus productos de alta calidad al mercado global.

El primer mandatario resaltó que el índice de abastecimiento en productos nacionales se ha ubica entre el 90% y el 98%, un éxito que atribuyó a la resiliencia nacional. «Ha sido un logro de todo un país. Contra la guerra económica, las sanciones que trataron de doblegar a un país entero, pero la gente sacó fuerza y se renovó», reafirmó.

El Presidente Maduro subrayó que la relación con Rusia, que ya suma casi 25 años de cooperación integral, es un ejemplo de diplomacia moderna. «Con Rusia tenemos una relación que pudiéramos decir, es modélica, porque los rusos, con el presidente Putin al frente, han construido un modelo de respeto al derecho internacional y de cooperación para el desarrollo mutuo. No vienen con ambiciones imperialistas», sentenció.

Esta hermandad se articula también a través del PAE, con empresarios rusos mostrando gran interés especialmente por rubros como el cacao y el chocolate venezolano de alta calidad.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA