Presidente Maduro anuncia la creación de una Gran Misión de Protección Social Integral para la Familia Policial

Ciudad MCY.-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la creación de una Gran Misión para la Protección Social Integral para todos los funcionarios policiales y sus familias, durante la inauguración del remozado Centro de Atención Integral Apascacio Mata, para la atención de la fuerza pública.

El anuncio fue realizado en la edición 96 del programa semanal Con Maduro +, en compañía del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, y los representantes mayores de los organismos de seguridad del país, incluyendo al M/G Estrada Paredes, M/G Marcano Tábata, M/G Rodríguez Cabello, el comisario general Douglas Rico, entre otros.

Desde el moderno centro de salud, el Mandatario nacional hizo un llamado directo a multiplicar la protección de la salud y la protección social para el cuerpo policial venezolano.

«Ha llegado el momento de una gran misión específica de protección social integral para todos los funcionarios policiales y su familia… Quiero muy pronto, compañeros, a propósito de esta obra de salud, y de la que hoy estamos inaugurando, muy pronto activar la gran misión de protección social integral a la familia policial de Venezuela, y a toda la policía del país», mencionó

Sobre el Centro de Atención Integral Apascacio Mata

Enmarcado en este interés por brindar la mayor protección social posible a las fuerzas policiales de la nación, la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, refirió que el Centro de Atención Integral Apascacio Mata, abarca todo lo relacionado con atención primaria, con más de 17 consultas en diferentes especialidades, además de contar con un área de triaje y trauma shock para la atención inmediata de emergencias.

Asimismo, indicó que el nosocomio posee quirófanos, confortables áreas de hospitalización y recuperación, e incluso áreas especializadas como salas de parto y preparto, y una unidad de la mujer, dotada con mamógrafo y densitometría ósea.

Por su parte, el doctor Ítalo Luis de Pascuali Acosta resaltó que la reestructuración del otrora Banco de los Trabajadores, convirtió esta estructura en un «hospital de primer mundo», gracias a la dotación de última generación y a un equipo humano altamente capacitado, para atender las demandas inmediatas de los funcionarios y sus familiares.

La ministra Gutiérrez también aprovechó la oportunidad para proponer la apertura de posgrados quirúrgicos y no quirúrgicos en este centro, legalizados por la Universidad de las Ciencias de la Salud. Esta sugerencia fue avalada por el jefe de Estado, quien recomendó además la articulación con la Escuela Latinoamericana de Medicina Dr. Salvador Allende, que se encuentra en los espacios colindantes, a los fines de impulsar programas de estudios superiores.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA