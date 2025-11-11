FANB inicia fase superior del Plan Independencia 200

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, informó a través de un comunicado que se realizó una fase superior del Plan Independencia 200, destinada a la optimización del Comando, Control y Comunicaciones en el marco de las formas de lucha armada y no armada para la Defensa Integral de la Nación.

A continuación, presentamos el texto íntegro de la de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de este martes 11 de noviembre:

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMUNICADO OFICIAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa, que en cumplimiento de órdenes impartidas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro Comandante en Jefe, desde hoy martes 11 de noviembre de los corrientes a partir de las 04:00 hrs, y hasta mañana miércoles 12; se ha puesto en ejecución una fase superior del Plan Independencia 200, destinada a la optimización del Comando, Control y Comunicaciones en el marco de las formas de lucha armada y no armada para la Defensa Integral de la Nación.

Esta nueva dimensión de la Puesta en Completo Apresto Operacional, comporta el despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos; sistemas de armas; Unidades Militares; Milicia Bolivariana; Órganos de Seguridad Ciudadana y los Comandos para la Defensa Integral; que en todo el espectro del espacio geográfico nacional y en perfecta fusión popular militar policial, desarrollarán diversas tareas para asegurar la integración de los elementos del Poder Nacional en la misión de enfrentar las amenazas imperiales.

De igual manera se activarán completamente los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en todos los estados y entidades federales y municipales, a fin de llevar a cabo las coordinaciones interinstitucionales y populares necesarias para garantizar el soporte multisectorial que requiere la Movilización Nacional.

La FANB se encuentra más fortalecida que nunca en su unidad, cohesión moral y equipamiento, para junto al pueblo venezolano preservar a toda costa los sagrados intereses del país, como lo son su libertad, soberanía, independencia, estabilidad y paz. Siguiendo el ejemplo de los ancestros Caribes y del Libertador Simón Bolívar, continuaremos fomentando la voluntad de lucha y espíritu combativo, para defender sin vacilación la integridad territorial de nuestra amada Patria.

¡NADA NI NADIE DOBLEGARÁ LA DIGNIDAD DE LOS HIJOS E HIJAS DE BOLÍVAR Y CHÁVEZ!

¡Chávez Vive!… ¡La Patria sigue! ¡Independencia y Patria Socialista!… ¡Viviremos y Venceremos!

¡El Sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Independencia o Nada!… ¡Leales Siempre… Traidores Nunca!

Caracas, 11 de noviembre de 2025

Vladimir Padrino López