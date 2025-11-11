Zarpa segundo buque venezolano con más de dos mil toneladas de ayuda para Cuba

CIUDAD MCY.- El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela despachó un segundo buque cargado con dos mil 531 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Cuba, como parte del esfuerzo solidario para apoyar a la nación caribeña en la recuperación de los graves daños ocasionados por el huracán Melissa en la región oriental del país.

Desde el puerto internacional de La Guaira, el embajador de Cuba en Venezuela, Jorge Luis Mayo, expresó su reconocimiento a la iniciativa, al destacar los profundos vínculos entre ambas naciones. «Aun en medio de las amenazas, aun en medio del asedio que tiene la Revolución Bolivariana, a pesar de tantas sanciones, lo que emerge de este pueblo, lo que emerge es realmente cariño, solidaridad, amor hacia el pueblo cubano».

Por su parte, el vicecanciller venezolano para el Caribe, Raúl LiCausi, detalló que el cargamento incluye alimentos, colchones e insumos eléctricos, lo que reafirma el compromiso de cooperación entre los países. «En momentos donde hay una amenaza climática, una amenaza producto del cambio climático, una amenaza militar, una amenaza de sanciones económicas permanentes, de medidas coercitivas sobre nuestros países, es fundamental reforzar la unidad», puntualizó.

Este nuevo envío eleva a más de siete mil 500 toneladas el total de la asistencia canalizada a través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Además del respaldo material, un contingente de 22 profesionales venezolanos, entre ellos linieros y especialistas en vialidad, se encuentra en territorio cubano para colaborar en la restauración del sistema eléctrico y otras infraestructuras críticas.

En respuesta a esta muestra de solidaridad, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel agradeció públicamente el envío de la ayuda humanitaria por parte del Gobierno venezolano.

VTV | FOTO CORTESÍA