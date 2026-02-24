Ribas fortalece red de bodegas con nuevo plan de financiamiento

La iniciativa contempla la realización de un censo comunal y la asignación de créditos directos, consolidando el sistema de abastecimiento popular y dinamizando la economía local

CIUDAD MCY.- En el marco de la transformación económica que se impulsa en Aragua, el municipio José Félix Ribas activará el Plan CrediBodegas, iniciativa que articula financiamiento, organización comunal y fortalecimiento del sistema de abastecimiento popular.

La decisión fue acordada durante un encuentro de trabajo encabezado por representantes del ministerio de Industria y Comercio, el alcalde de la jurisdicción, Juan Carlos Sánchez y el responsable de la 1T en el municipio, Fredoal Rondón, una instancia en la que se definió iniciar un censo comunal para registrar y organizar a las bodegas activas en cada territorio.

Este levantamiento permitirá estructurar el otorgamiento de créditos de forma directa y transparente, priorizando a quienes sostienen la dinámica comercial en las comunidades.

El programa será posible gracias a la alianza estratégica con el Banco Digital de los Trabajadores (BDT) y la empresa alimentos “Los Llanos”, articulación que busca garantizar tanto el acceso al financiamiento como el fortalecimiento de la cadena de suministro de productos esenciales, consolidando así un esquema integral que impacte de manera inmediata en el abastecimiento popular.

Es importante mencionar que la activación del plan contempla su despliegue progresivo en los distintos sectores del municipio, fortaleciendo el comercio comunal como pieza clave del desarrollo productivo local.

Esta acción se enmarca en las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien impulsa la transformación económica del país, y cuenta con el acompañamiento de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, fortaleciendo en la entidad un modelo productivo basado en el poder popular organizado.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA