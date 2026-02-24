Gobierno municipal lanzó Plan de Salud Mental en Las Tejerías

CIUDAD MCY.- Con el propósito de priorizar el bienestar emocional de sus ciudadanos, el alcalde del municipio Santos Michelena, Régulo La Cruz, anunció el lanzamiento oficial del Plan de Salud Mental. Bajo la premisa «Un camino que no debes recorrer solo», esta iniciativa busca transformar la atención psicológica en la jurisdicción, garantizando que ningún habitante enfrente sus batallas internas en silencio.

El programa nace como una respuesta integral a la necesidad de promover el equilibrio emocional, prevenir crisis y ofrecer un acompañamiento solidario y profesional a través de la educación, la intervención temprana y la movilización social.

UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO AL SERVICIO DEL PUEBLO

Este plan, cuya puesta en marcha estuvo oficializada con una jornada de recreación, relajación y regresión, dirigida por coach motivacional, psicóloga, psiquiatra, recreadores y brigadistas, desde las instalaciones del Club El Placer, hacia un grupo de docentes, directivos y personal administrativo del sector educativo de Las Tejerías, destaca por su robusta estructura técnica, integrada por profesionales de diversas áreas, que aseguran la estabilidad emocional y salud mental en cada etapa de la vida.

En este sentido, el equipo está integrado por especialistas médicos (psicóloga y psiquiatra); apoyo educativo con licenciadas en dificultades del aprendizaje, profesoras de preescolar y orientadoras; terapeutas ocupacionales, enfermeras y brigadistas capacitados para la detección temprana y la atención en las comunidades.

“El Plan de Salud Mental no solo se enfoca en la atención clínica, sino en la promoción de estilos de vida saludables”, precisó Lizyani Páez, directora del Plan, quien además comentó que el mandatario local ha insistido en la necesidad de brindar apoyo profesional y emocional a todos los habitantes del municipio, a fin de fortalecer la salud mental de los habitantes de las más de 74 comunidades con las que cuenta la jurisdicción.

De igual forma, recalcó que el Plan de Salud Mental para los habitantes de Las Tejerías no nació de una “simple idea, sino de observar la necesidad, en la era digital, lo que conlleva al agotamiento profesional y la falta de acceso a terapias”, detalló Páez.

EDUCADORES AGRADECIDOS

«Esta jornada llegó en el momento justo. A veces, en nuestra labor, nos enfocamos tanto en dar que olvidamos que también necesitamos recibir, necesitamos parar y respirar. Me llevo herramientas valiosas para mi vida personal y para compartir con mis alumnos», expresó Alicia Jaen, docente de una escuela local.

Vale resaltar que, la implementación de este plan contempla el despliegue de especialistas en el corazón de las comunidades de Santos Michelena. Al integrar a docentes y brigadistas, el proyecto asegura que la detección de necesidades emocionales comience desde el aula y el hogar, permitiendo una respuesta mucho más humana y efectiva.

PRENSA ALCALDÍA DE SANTOS MICHELENA

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE SANTOS MICHELENA