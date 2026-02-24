Clausurada con éxito 67º edición del Salón Arturo Michelena

CIUDAD MCY.- Con un récord de 106 mil 445 visitantes desde su apertura al público el pasado mes de noviembre de 2025, culminó con éxito la 67º edición del Salón Arturo Michelena, con una jornada que mezcló alegría, nostalgia y la satisfacción de hacer de Carabobo referencia artística en Venezuela desde el icónico Museo de la Cultura.

En el transcurso del último día de esta exposición, niños, niñas, adultos, familias y grupos de personas recorrieron las salas azul, roja, amarilla, pasillos y la gran rampa del recinto para apreciar las 355 obras en artes plásticas, fotografías, pinturas, arte digital, composición, escultura, vídeos, arte textil, mosaicos, orfebrerías y artes gráficas, en las cuales, cada uno de los artistas participantes reflejaron diversas realidades sociales, así como realizaron obras con temática de protesta, honra a la conciencia humana y con matices religiosos y ancestrales.

Asimismo, este 67º Salón Arturo Michelena se consolidó en la innovación e interacción al incorporar la impactante sala inmersiva, ubicada en la denominada sala verde del complejo, el cual dio vida a diversas obras del icónico pintor mediante la Inteligencia Artificial, y fue uno de los principales atractivos de esta galería, que permitió el fortalecimiento de las manifestaciones artísticas en la población, en sintonía con las acciones impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera articulada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava y la primera dama del estado, Nancy de Lacava.

Esta galería de arte se convirtió en un espacio para el encuentro de la sociedad, que siempre espera estar presente y disfrutar de las artes, como aporte a su educación, recreación, crítica y, en especial, su sensibilidad a todas las visiones de mundo de cada artista.

