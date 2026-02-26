Mariño postuló más 200 proyectos para la I Consulta Nacional Popular 2026

Estas propuestas se dividen estratégicamente para atender las necesidades prioritarias de la población en diversos sectores como agua, luz, economía, electricidad entre otros

CIUDAD MCY.- El municipio Santiago Mariño se prepara para continuar consolidando la democracia participativa y protagónica en la I Consulta Nacional Popular 2026, a celebrarse el próximo 8 de marzo en todo el territorio nacional.

Este acontecimiento impulsará el rol central de las bases populares en la toma de decisiones, permitiendo a los ciudadanos elegir los proyectos comunales que beneficiarán directamente a sus propios sectores.

​Para esta importante jornada electoral comunal, el municipio Mariño cuenta con 202 proyectos postulados.

Estas propuestas se dividen estratégicamente para atender las necesidades prioritarias de la población: 69 proyectos orientados a la primera transformación (economía productiva) y 133 proyectos enmarcados en la segunda transformación (servicios públicos y ciudades humanas).

LLAMADO A LA PARTICIPACIÓN MASIVA

​El alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán, extendió una invitación a toda la población mariñense para que acuda a los centros electorales y ejerza su derecho al voto.

​»Invitamos a la próxima consulta del 8 de marzo a todas y todos: jóvenes, adultos y adultos mayores. A todo el pueblo del municipio Mariño a que participe masivamente’’ expresó.

Asimismo añadió ‘’Nosotros vamos a tener más de 200 proyectos en el municipio; propuestas de la primera transformación que tienen que ver con dinamizar la economía local comunal, y de la segunda transformación enfocadas en las ciudades humanas y servicios», señaló el burgomaestre.

PUEBLO PREPARADO PARA ELEGIR SUS PROYECTOS

​El Poder Popular organizado ya afina los últimos detalles para la jornada. Un ejemplo de esta organización es la Comuna Un Líder por Siempre Jairo Tejera, cuyos habitantes se encuentran listos para salir a votar este 8 de marzo.

​María Eugenia Sánchez, vocera de esta comuna, mencionó el carácter democrático con el que se seleccionaron las propuestas en su sector:

​»Ya luego de las asambleas, hicimos la elección de nuestros siete proyectos enmarcados en el Plan de las Siete Transformaciones. Estamos listos para elegir y asegurar que nuestras comunidades participen masivamente».

​Por su parte, la vecina María Rodríguez destacó la confianza en este mecanismo de participación ciudadana, basándose en los resultados obtenidos anteriormente:

​»Esta consulta es muy importante porque los proyectos que hemos solicitado en el pasado ya los hemos hecho realidad. Por eso tenemos que seguir adelante; ya tenemos todo previsto para aprobar nuestro próximo proyecto este 8 de marzo».

PROYECTOS POSTULADOS EN EL MUNICIPIO

202 PROYECTOS :

Economía: 69

Vivienda: 52

Electricidad: 30

Vialidad: 23

Agua: 14

Transporte: 8

Gas: 3

Telecomunicaciones: 2

Recolección

YORBER ALVARADO

FOTOS : REFERENCIAL