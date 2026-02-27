Leodan Torrealba lidera equipo para Suramericano de Atletismo Bajo Techo en Bolivia

CIUDAD MCY.-El triplista Leodan Torrealba lidera el equipo que representará a Venezuela en el Campeonato Suramericano de Atletismo Bajo Techo, programado del 28 de febrero al 1 de marzo en Cochabamba, Bolivia.

El evento se disputará en el Estadio de Atletismo del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, de acuerdo con el Ministerio de Deporte.

Torrealba, olímpico en París 2024, busca el título en triple salto, luego de que en la edición 2025 quedó tercero con 16,05 metros.

El venezolano ocupa el puesto 18 en el ranking de World Athletics con su récord de 16,59 metros, logrado en los Bolivarianos de Lima-Ayacucho, y necesita subir dos posiciones para clasificar al Campeonato Mundial de Pista Cubierta en Polonia, a finales de marzo.

El equipo incluye atletas jóvenes de entre 18 y 22 años como la velocista Glanyernis Guerra, quien competirá en 60 metros planos femeninos; Eubrig Maza y Bryant Álamo en participación masculina; William Landínez en el triple salto; y Ornelis Ortiz junto con Génesis Pire en la prueba femenina.

La delegación viaja bajo la dirección técnica de Ángel García y Johnny Rodríguez.

FUENTE:AVN

FOTO:CORTESIA