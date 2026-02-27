Jornada de actualización uro-oncológica impactó a la sociedad médica

El estado Aragua recibió evento después de tres décadas con más de 180 asistentes de todo el país. Durante el mismo, especialistas nacionales e internacionales presentaron nuevos tratamientos, exámenes y formas de abordaje a las distintas patologías

CIUDAD MCY.- La Ciudad Jardín alberga uno de los eventos más trascendentales de la última década en el área médica. La Jornada Uro-Oncológica 2026 “Dr. Rafael Paz Álvarez” se realiza en el Hotel Hesperia Maracay con 27 ponencias de especialistas nacionales e internaciones para la actualización de conocimientos de los galenos.

Los días 27 y 28 de febrero más de 180 profesionales de toda Venezuela se dan cita en la entidad para aprender sobre innovadoras medidas terapéuticas como tratamientos, prácticas quirúrgicas y no quirúrgicas con las cuales abordar las diferentes patologías.

Las metodologías de enseñanza se basan en simposios y mesas redondas, complementando el evento según los módulos: Vejiga no Musculo Invasor, Cáncer de Vejiga Avanzado, Tumores Germinales, Cáncer de Próstata I, Cáncer de Próstata II y Cáncer de Riñón.

La junta directiva de la Sociedad Venezolana de Urología (SVU), presidida por Mazen El Eysami, dijo presente para celebrar el hito, pues desde 1995 no se realizaban este tipo de actividades en el estado Aragua y, hacía más de 14 años la nación no recibía de forma masiva la modernización del ejercicio médico en esta especialidad.

“Realmente nos sentimos muy complacidos desde la Sociedad Venezolana de Urología de volver a hacer un evento aquí, un gran esfuerzo del equipo, los aliados y casas comerciales”, expresó El Eysami.

Desde su amplia perspectiva, exaltó lo fundamental que es el acceso de los las nuevas tecnologías por parte de los doctores para accionar ante las enfermedades oncologías, pues el cáncer de próstata es la segunda causa de defunción masculina; al igual que otras afecciones en ambos sexos, como enfermedades renales y de vejiga.

“La incidencia de cáncer de riñón y vejiga son extremadamente altas, por eso la idea de darle al personal todo lo novedoso, actualizar a nuestros gremios con un enfoque extenso”, manifestó el representante nacional de la SVU.

PESQUISAS REGIONALES

La directora de la Seccional Centro de la SVU, María Beatriz Prieto, reseñó que recibir a todos los colegas es una muestra del compromiso que el personal tiene con los pacientes.

“Es importante nutrir la parte académica y asistencial” dijo sobre el encuentro, pues en los últimos años el incremento de casos fue significativo y estos eventos posibilitan una mejor atención de los pacientes.

Asimismo, subrayó que, gracias a las concientizaciones durante el mes azul (noviembre) la ciudadanía acude de forma regular a consultas, aumentado la prevención de enfermedades y disminuyendo los casos activos.

Las jornadas llevan por nombre “Dr. Rafael Paz Álvarez” en honor al especialista de 92 años, quien hasta la fecha tiene más de cuatro décadas en el ejercicio y es pionero de los estudios uro-oncológicos en Venezuela

Además de las ponencias, los asistentes disfrutan de una sala de exposiciones, donde farmacéuticos, empresas médicas y literarias ofrecen sus avanzados servicios.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CIUDAD MCY