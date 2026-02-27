GBA garantiza derecho a la identidad de adultos mayores con jornada de cedulación

En un trabajo mancomunado entre el Saime Aragua y la Alcaldía de Lamas, se organizó esta jornada que facilitó el proceso de documentación de los adultos mayores

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Bolivariano de Aragua, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y la alcaldía del municipio José Ángel Lamas, se llevó a cabo una jornada especial de cedulación vecinal en la sede principal del Saime Aragua.

Esta actividad, enmarcada en el Plan de la Aragüeñidad y un Plan de Atención Social a los vecinos de las comunidades permitió la atención directa de más de 50 abuelos y abuelas de la jurisdicción de Santa Cruz de Aragua, quienes recibieron su documento de identidad de manera inmediata, garantizando así su derecho constitucional a la identificación de forma digna, rápida y humana.

Ángelo Bernal, enlace regional para la Atención de los Vecinos y Vecinas del Gobierno de Aragua, destacó que esta jornada responde a las orientaciones precisas de la gobernadora Joana Sánchez, quien ha instruido priorizar la atención a los adultos mayores en todos los territorios del estado sin distinción de colores políticos.

El representante regional explicó que el operativo se realizó bajo una metodología de atención integral que busca eliminar las colas y los procesos tediosos permitiendo que los abuelos sean trasladados desde sus comunidades hasta la oficina regional del Saime, donde son recibidos por un equipo multidisciplinario encabezado por la directora regional de la institución, Flor Castillo, y la enlace municipal, Liris Pacheco.

Durante el despliegue, se resaltó la colaboración fundamental del alcalde del municipio Lamas, Tony García, quien dispuso del apoyo logístico necesario para facilitar el traslado y la organización de los beneficiarios.

Bernal enfatizó que la meta del Plan es desplegarse a lo largo y ancho de los 18 municipios del estado Aragua, atendiendo las solicitudes captadas a través de la Agenda Concreta de Acción de cada comuna y condominio.

Este enfoque territorial permite identificar a los adultos mayores que, por diversos motivos de salud o movilidad, no habían podido renovar su cédula de identidad, acercando la institución a las necesidades reales del pueblo aragüeño.

La jornada no solo se limitó al trámite técnico de la cédula, sino que se transformó en un espacio de atención humana donde los abuelos y abuelas recibieron el acompañamiento constante de los enlaces del gobierno regional y municipal. Esta iniciativa forma parte de una política de protección social que busca fortalecer el buen vivir de la población de la tercera edad, asegurando que cuenten con su documentación vigente para acceder a los distintos beneficios sociales, servicios bancarios y trámites legales.

Bernal ratificó que este tipo de operativos se mantendrán de forma permanente y organizada en otros municipios, siguiendo una planificación estratégica que garantiza que ningún adulto mayor en Aragua se quede sin su identificación.

La entrega inmediata del documento al finalizar el trámite fue uno de los aspectos más valorados por los beneficiarios del municipio Lamas, quienes expresaron su satisfacción por el trato recibido. Con estas acciones, la gestión de la gobernadora Joana Sánchez reafirma su compromiso con el fortalecimiento del Poder Popular y la atención a los sectores más vulnerables, demostrando que la eficiencia en la gestión pública es la clave para consolidar la Aragua potencia y solidaria.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS : CORTESÍA