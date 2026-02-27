Ciudad MCY

Exaltan patrimonio cultural con competencia de Joropazo

PorMilexis Pino

Feb 27, 2026

CIUDAD MCY.- Iniciaron las fiestas del Alma Llanera con el Gran Joropazo, realizado en el Parque de Feria G/J José Antonio Páez, estado Apure. Este evento rindió homenaje al joropo como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y reunió a más de 250 bailadores de joropo, divididos en más de 15 agrupaciones.

Los participantes compitieron por el primer lugar, y se evaluó su desempeño en el zapateo, la planimetría y la coreografía. Este Joropazo celebró la riqueza cultural de la región y demuestra que el joropo permanece profundamente arraigado en la localidad.

El organizador del evento, Carlos Aparicio, subrayó la importancia de estas festividades: “Estamos dándole inicio a esta mega fiesta, una fiesta que nos identifica con el Alma Llanera”.

Los participantes también compartieron su pasión por este género musical. Jesús Meléndez expresó: “Para mí, el joropo es una expresión muy bonita que se lleva en el corazón; la llevamos todos los llaneros que nos esforzamos por defender nuestra cultura”.

