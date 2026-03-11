1 mil 660 jóvenes venezolanos se gradúan como Médicos Integrales Comunitarios

CIUDAD MCY.-Desde el Palacio de Miraflores, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró la graduación de 1 mil 660 Médicos Integrales Comunitarios que se integrarán de manera inmediata al sistema público de salud del país.

Este acto no solo representa un avance significativo en la formación de profesionales de la salud, sino que también reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con el pueblo venezolano.

Rodríguez, en homenaje a los médicos en su día, dijo que esta formación de profesionales en medicina es parte del «reconocimiento a lo que debe ser el derecho a la salud, que es un derecho humano, y en Venezuela el derecho a la salud gratuita».

MÁS ESPECIALISTAS EN MEDICINA

La Mandataria Nacional Encargada también dio a conocer que, actualmente, 41 mil 531 estudiantes de pregrado y 4 mil 618 estudiantes de posgrado están cursando estudios de medicina en la Universidad Hugo Chávez Frías de Ciencias de la Salud.

La incorporación de estos nuevos profesionales a la red de hospitales públicos es la reafirmación de la importancia de garantizar un acceso equitativo y gratuito a la atención médica. En Venezuela, la salud pública no es solo un servicio, sino un derecho que se defiende y se promueve con cada acción.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA