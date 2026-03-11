Más de 3 mil 600 exitosas intervenciones en atención de catarata arroja el primer balance del Plan de Salud y Vida

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo por mejorar la atención médica del pueblo venezolano, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto a la ministra del Poder Popular para la Salud, Nuramy Gutiérrez González, dieron a conocer el primer balance del Plan de Salud y Vida, el cual arrojó la atención de más de 3 mil 600 exitosas intervenciones en atención de catarata.

Gutiérrez resaltó que las estadísticas actuales indican que más 80 mil personas requieren intervención quirúrgica contra esta patología. No obstante, en las últimas tres semanas se ha logrado intervenir a pacientes en 12 estados del país, a través de los hospitales públicos y otros establecimientos que también se han unido al plan, «como la Alcaldía de Sucre, que tiene una extraordinaria experiencia en la atención de catarata permanentemente», explicó la Ministra.

Los reportes registrados en el sistema 1×10 del Buen Gobierno, también han permitido que las acciones gubernamentales sean más efectivas y dirigidas a los casos prioritarios. Y las actuaciones han sido posible gracias a la colaboración y apoyo de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Este primer avance representa cerca del 10% de la meta inicial, lo que demuestra el compromiso y la efectividad de las acciones del Ministerio de Salud, bajo las instrucciones de la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez.

FUENTE:PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA