GBA y sector transporte articulan estrategias para fortalecer la seguridad vial

El encuentro permitió generar propuestas conjuntas para el bienestar del estado mayor de transporte y la fuerza motorizada del estado

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de articular esfuerzos y garantizar una respuesta efectiva en materia de transporte, la sede de la Gobernación de Aragua sirvió de espacio para realizar un encuentro entre el Estado Mayor de transporte y el Sector Mototaxi.

La reunión de trabajo orientada por la Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, estuvo encabezada por el secretario de gobierno, Félix Romero y el secretario Sectorial del Poder Popular para el Transporte, Gabriel Perdomo.

La jornada, que se realizó siguiendo los lineamientos del Plan de las 7 Grandes Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad, sirvió como un espacio estratégico para generar propuestas y coordinar acciones que permitan el bienestar integral de los hombres y mujeres del sector motorizado.

Además, en aras de llevar una formación integral se llevará acabo una capacitación a los motorizados de los 18 municipios del estado, promoviendo la seguridad vial y el respeto a las normas.

Finalmente con estas acciones el gobierno regional liderado por la gobernadora Joana Sánchez reitera su compromiso con organización y voluntad de trabajar con la fuerza motorizada del estado en aras de garantizar bienestar para este sector.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA