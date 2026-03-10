Presidenta (E) Delcy Rodríguez promulgó la Ley de la Cruz Roja Venezolana

CIUDAD MCY.-En el marco del Día Nacional del Médico, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabeza este martes el acto central donde se formalizará la promulgación de la nueva Ley de la Cruz Roja Venezolana.

Este instrumento jurídico busca redefinir a la institución como un ente de derecho público con carácter auxiliar de los poderes públicos, permitiendo modernizar su infraestructura y fortalecer la transparencia bajo los principios de soberanía y neutralidad, integrándola formalmente al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.

El evento cuenta con la presencia de la Vicepresidenta Sectorial Isabel Iturria, la Ministra de Salud Nuramy Gutiérrez, y los representantes de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, Jehyson Guzmán y Antonio Ecarri. Asimismo, asiste la directiva de la Cruz Roja encabezada por Luis Manuel Farías, junto a delegados internacionales de la FICR y el CICR, y la Jefa de Enfermería María Teresa Párima, recientemente galardonada con la Medalla Florence Nightingale por sus 74 años de trayectoria, acompañados por un destacado cuerpo de voluntarios y socorristas.

Esta normativa está orientada a fortalecer la protección de los voluntarios y la labor humanitaria en el país, alineándose con los objetivos del Plan por la Salud y la Vida 2026.

La promulgación de esta ley representará un hito legislativo para garantizar el respeto al Derecho Internacional Humanitario y asegurar mecanismos de fiscalización y apoyo estatal que potencien el alcance social de la institución.

Con este acto, Venezuela se dispone a reafirmar su voluntad de proteger a quienes salvan vidas, celebrando la abnegación médica y la institucionalidad humanitaria.

