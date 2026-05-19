Abuelos de Puerto Maya fueron favorecidos durante jornada integral

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo continuo por garantizar bienestar y dignidad para los sectores más vulnerables, la alcaldía del municipio Tovar desplegó una brigada integral de capacitación y atención directa para los abuelos de Puerto Maya.

Gracias a las políticas de protección social impulsadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, las cuales continúan consolidándose en la mencionada jurisdicción del estado Aragua, articulado con el gobierno local liderado por el alcalde Maximiliano Suárez.

El despliegue tuvo como propósito central el fortalecimiento de espacios esenciales para la formación, orientación y apoyo social de los adultos mayores. Más allá de la asistencia técnica, la jornada se convirtió en una crónica viva de cercanía y empatía en el territorio.

Bajo la supervisión minuciosa de Sekou Morillo, secretario de la Cuarta Transformación Social; Hilda Ramírez, responsable del Movimiento Somos Venezuela en el municipio; y Nohelia Mejías, jefa de Atención al Ciudadano de la municipalidad, las autoridades caminaron las calles de la localidad costera. Casa por casa, escucharon de primera mano las historias, necesidades y anhelos de los habitantes, canalizando respuestas oportunas y rompiendo las barreras de la burocracia.

IDENTIDAD CIVIL Y SALUD COMUNITARIA

La jornada extendió su radio de acción hacia trámites civiles, así como también, se brindó asesoría y acompañamiento técnico a los vecinos que requerían regularizar su documentación. Esta labor facilitó con éxito los procesos de solicitud de citas para renovación y cedulación por primera vez, gestión orientada por Albany Figuera, asistente administrativa del Instituto Municipal de la Mujer “Luisa Cáceres de Arismendi” (IMM).

Como parte de la optimización del sistema médico comunitario, la municipalidad hizo entrega formal de un tanque de oxígeno al módulo de la Consulta Popular de Tipo II (CPT II) de la zona. Esta dotación estratégica mejora significativamente la capacidad de respuesta médica inmediata ante emergencias respiratorias, asegurando atención de calidad en el propio sector.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESÍA