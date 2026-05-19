Secretaria de la 4T afina estrategias para el bienestar de las familias aragüeñas

Durante una jornada de trabajo se plantearon estrategias para garantizar el bienestar de los hogares de los 18 municipios de la entidad con políticas públicas que atiendan las necesidades sociales

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de continuar consolidando propuestas concretas para fortalecer el tejido social desde el seno de las comunidades, el Gobierno regional llevó a cabo una exitosa jornada de trabajo interinstitucional desde las instalaciones del Parque Acuático de Maracay.

​La actividad fue diseñada para dar continuidad y robustecer el Plan Regional de Atención y Protección a las Familias Aragüeñas y estuvo encabezado por la secretaria general de la Cuarta Transformación del Gobierno Bolivariano de Aragua, Gipsy Colmenares.

​El objetivo central de esta reunión estratégica fue agrupar esfuerzos institucionales y sociales necesarios para garantizar el bienestar biopsicosocial de los sectores más vulnerables de la región, en los sectores más vulnerables en ámbitos claves como deporte, educación, salud, cultura y justicia social.

Cabe destacar que, estas acciones se encuentran profundamente enmarcadas dentro del Plan de la Aragüeñidad, impulsado por la gobernadora Joana Sánchez, quien reitera su compromiso inquebrantable de continuar trabajando día a día por el bienestar de cada uno de los hogares aragüeños, con políticas sociales que aseguren una atención directa, integral y efectiva en los 18 municipios de la entidad.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA