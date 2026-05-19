Putin llegó a Pekín

CIUDAD MCY.- El presidente ruso, Vladímir Putin, ha llegado a Pekín para realizar una visita oficial que se extenderá del 19 al 20 de mayo.

El mandatario ruso es recibido por el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi. Una guardia de honor y una alfombra roja, así como numerosas personas y coches de lujo con banderas rusas, esperaban al presidente ruso en la escalerilla del avión.

El viaje de Putin coincide con el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre ambos países.

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, reveló anteriormente que una de las cuestiones que se discutirá «detalladamente» entre Putin y su homólogo chino, Xi Jinping, será la cooperación en materia de hidrocarburos. Además, se abordará el proyecto Fuerza de Siberia 2, un gasoducto que conectará Siberia Occidental con China a través de Mongolia.

Los líderes firmarán una declaración conjunta sobre el fortalecimiento ulterior de la asociación integral y de la cooperación estratégica, así como sobre la profundización de las relaciones de buena vecindad, amistad y cooperación.

Además, está previsto que Putin y Xi adopten otro documento, también de carácter conceptual: una declaración conjunta sobre la formación de un mundo multipolar y de relaciones internacionales de nuevo tipo.

FUENTE: EL FOCO

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