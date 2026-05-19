Kirchner y Delgado se ubican de cuartos en el Suramericano de Voleibol de Playa

CIUDAD MCY.- La dupla venezolana conformada por Oscar Kirchner y Esyenser Delgado se ubicó en la cuarta casilla de la gran final del Circuito Suramericano de Voleibol de Playa de la temporada 2025-2026, en el torneo que se disputó en las playas de Iquique.

Los criollos cayeron 2-0 (21-17,21-13) en el partido por la medalla de bronce ante la experimentada pareja de primos chilenos Marco y Rodrigo Grimalt La parada final del circuito la dominó el equipo brasileño André Loyola y Renato Lima al imponerse 2-0 (21-19, 21-15) a la pareja argentina de los hermanos Andrés y Tomás Capogrosso.

En el camino los criollos Kirchner y Delgado demostraron el buen nivel por el que atraviesan al superar la fase de grupos. En su debut, superaron el primer cotejo al vencer 2-0 (21-16,21-13) a los colombianos Martín Gaviria y Marco Hidalgo.

Sin embargo, en su segundo encuentro cedieron 2-0 (21-12, 21-13) ante los hermanos argentinos Capogrosso, que posteriormente accedieron a la final de la parada.

FUENTE:VTV

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