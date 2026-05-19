Entregan material de apoyo para fortalecer desarrollo deportivo en el país

CIUDAD MCY.- En Caracas, se llevó a cabo la entrega de material deportivo destinada a las glorias deportivas de Venezuela para fortalecer el desarrollo de este sector del país, jornada que estuvo liderada por el viceministro de Masificación Deportiva, Juan Carlos Amarante.

Se pudo conocer que esta iniciativa busca impulsar la presencia de estas figuras emblemáticas en competencias nacionales como los Juegos Estudiantiles, Comunales, Indígenas y Laborales.

Durante el acto, el viceministro Amarante resaltó la importancia de involucrar a las glorias deportivas en las actividades nacionales. «El compañero ministro Franklin Cardillo les ha enviado a cada uno de ustedes un material deportivo que ha sido entregado en los 24 estados más Caracas. Con los presidentes de los institutos regionales y las zonas educativas promovemos el desarrollo de la masificación del deporte y la presencia de nuestras glorias deportivas en cada competencia nacional, pues son ejemplos vivos del deporte venezolano para las nuevas generaciones», recalcó.

Por su parte, la presidenta nacional de la Fundación Glorias Deportivas de Venezuela, María Alemán, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y destacó la importancia de contribuir a la formación de nuevos talentos.

«A través del viceministerio de Masificación, a cargo de Juan Carlos Amarante, venimos apoyando la masificación deportiva. Desde hace 24 años impulsamos este trabajo. Nuestra experiencia deportiva es invaluable y, con el material entregado, continuaremos formando a la nueva generación de atletas en cada comunidad y espacio educativo del país», agregó.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA