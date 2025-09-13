Ciudad MCY

Abuelos del municipio Sucre vivieron un día de recreación

PorRafael Velásquez

Sep 13, 2025

CIUDAD MCY.- Cumpliendo las orientaciones del Presidente Nicolás Maduro, la Vocera del Poder Popular para la Gobernación de Aragua Joana Sánchez y la Secretaria de Turismo Vicmar Olmos, se continúan impulsando políticas de atención integral al adulto mayor, reconociendo su papel fundamental en la construcción de valores y en la historia viva de nuestras comunidades.

En el marco de las actividades recreativas y de integración social, la Dirección de Turismo y Deportes del Municipio Sucre llevó a cabo una jornada especial en el Centro de Servicio del Adulto Mayor Haydee Josefina Machín, donde el amor, la música y los juegos fueron protagonistas.

El equipo organizador compartió un dia inolvidable junto a los abuelos y abuelas del centro, quienes disfrutaron de dinámicas recreativas, bailes, juegos tradicionales y momentos de afecto que fortalecen el bienestar emocional y la inclusión activa de los adultos mayores en la vida comunitaria.

La jornada contó con la participación de voluntarios, promotores deportivos y recreadores, quienes acompañaron a los adultos mayores en cada actividad, promoviendo el respeto, la empatía y el valor de compartir en comunidad.

CON INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA DE TURISMO ARAGUA | FOTO CORTESÍA

 

 

