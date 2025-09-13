Capitan Diosdado Cabello supervisó jornada de adiestramiento militar en Aragua

Ciudad MCY.- El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello supervisó la jornada “El Pueblo va a sus cuarteles”, tras el despliegue que ordenó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en todo el país.

Desde el estado Aragua, Cabello afirmó que “el que intente agredir a nuestro país se está ganando una guerra de cien años (…) El que se meta con Venezuela sepa que lo va a pagar muy caro, muy, muy caro”.

Las declaraciones del alto funcionario del Gobierno Bolivariano se produjeron en respuesta a las agresiones de Estados Unidos (EE.UU.) hacia Venezuela y el despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, bajo el argumento de supuestos vínculos del país con grupos del narcotráfico en la región.

“Los violentos del supremacismo, el imperialismo norteamericano no están haciendo bien los cálculos (…) No producimos drogas. No producimos, ni sembramos, ni tenemos sembradíos ni de coca, ni de marihuana. No tenemos laboratorios. El tráfico por Venezuela es insignificante desde el punto de vista estadístico para los que miden cómo se mueve la droga en el mundo. Los organismos internacionales así lo dicen y lo refrendan hasta los miembros europeos, hasta el cartel más grande del mundo”, fustigó Cabello.

“Venezuela tiene oro, Venezuela tiene agua, pero Venezuela también tiene dignidad y la dignidad ni se compra ni se vende. Y esa dignidad va acompañada de una fuerza que es histórica”, aseveró durante los entrenamientos miliatres de los alistados en la Milicia Nacional Bolivariana junto a la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez.

Luego de la participación masiva en los adiestramientos que iniciaron este fin de semana, el Vicepresidente Sectorial reiteró que la “ofensiva permanente” requiere “nervios de acero, calma y cordura, máxima organización y movilización del pueblo con los hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) al frente”.

También hizo referencia a una reciente encuesta que mostró un 97% de los consultados contra una posible invasión extranjera en Venezuela.

“No le tegamos miedo a defender la patria, al momento de defender la patria se vale todo (…) Les tengo una mala noticia a ese 3%, no hay bombas solo mata-chavistas, no hay cartcho que se desvíe a sectores opositores”, indicó al respecto

AVN | FOTO CORTESÍA