Acompañamiento y recreación llegan a niños hospitalizados en Aragua

El despliegue institucional enmarcado en el programa de atención “Aulas Hospitalarias” incluyó dinámicas grupales, entrega de cotillones y visitas a habitaciones del Hospital de Los Samanes, fortaleciendo la humanización de los espacios de salud y la protección integral de la infancia

CIUDAD MCY .- Como parte de las acciones orientadas a la humanización de los espacios de salud, el equipo de la Fundación Regional el Niño Simón Aragua (Frnsa) llevó a cabo un despliegue de acompañamiento para niños hospitalizados en el Hospital de Los Samanes, en el marco del programa de atención “Aulas Hospitalarias”.

La jornada se desarrolló con el objetivo de brindar atención integral, contención emocional y espacios de recreación a niños y niñas que permanecen hospitalizados en este centro asistencial del estado Aragua, contribuyendo a mejorar su bienestar durante el proceso de recuperación.

El despliegue contó con el acompañamiento del Instituto Nacional de Nutrición (INN) y la Corporación de Salud (Corposalud) Aragua, quienes se sumaron a esta iniciativa para ofrecer actividades recreativas, dinámicas grupales y expresiones artísticas, además de la entrega de cotillones y obsequios a los pacientes pediátricos.

Como parte de la programación, el equipo de la Frnsa realizó visitas a las distintas áreas de hospitalización, llevando momentos de alegría y atención personalizada a los niños que, por indicaciones médicas, no pudieron incorporarse a las actividades colectivas.

Es importante mencionar que, en la jornada estuvo presente la directora regional de la fundación, Mónica Herrera, junto al equipo institucional responsable de la ejecución de este tipo de acciones sociales, orientadas a fortalecer la protección integral de la infancia en contextos hospitalarios.

Este despliegue forma parte de las políticas de atención integral que impulsa el Gobierno Regional, encabezado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, que mediante la fundación humaniza los espacios de salud y permite garantizar que los niños reciban no sólo atención médica, sino también acompañamiento emocional y recreativo durante su proceso de crecimiento.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESIA