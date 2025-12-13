Jornada especial atendió a adultos mayores en Mariño

En el sitio los profesionales de la salud ofrecieron consultas médicas especializadas gratuitas, actividades para el sano esparcimiento y de estética consolidando una actividad completa para los abuelos y abuelas

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de brindarles atención especializada y actividades de sano esparcimiento a los adultos mayores se realizó en el municipio Santiago Mariño una extraordinaria jornada integral médica.

La actividad enmarcada a la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria fue orientada por el presidente Nicolás Maduro, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez y respaldada por el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán.

Esta significativa jornada se llevó a cabo en la comuna Valles del Picacho en las instalaciones de la Unidad Educativa Nacional «Víctor Ángel Hernández», donde los profesionales de la salud ofrecieron consultas especializadas a los protagonistas del día.

Entre los servicios médicos se desarrollaron medicina general, geriatría, oftalmología, optometría, medicina interna, dermatología, otorrino, traumatología, ginecología, odontología, ecografía, vacunación, nutrición y entrega de medicamentos gratuitos.

Además se realizaron actividades recreativas, barbería, peluquería, manicura con el objetivo de brindarles una atención completa a los abuelos y abuelas de la patria.

Wilfredo Merchán vocero del Poder Popular mencionó que la jornada logró atender a los adultos mayores provenientes de siete comunidades del municipio.

«Aquí vemos a más de 150 adultos mayores contestos porque están siendo atendidos con una cantidad de servicios que el presidente Nicolás Maduro y la Gobernadora Joana Sánchez enviaron para que ellos sean evaluados y aprovechen a ponerse bonitos con los servicios de estética».

Por su parte, Texalia Vaquero responsable estadal del sistema de Misiones y Grandes Misiones y de la dirección del 1×10 del Buen Gobierno mencionó que se dieron respuestas a casos con consultas especializadas, llevando la labor social más allá del amor.

«En esta jornada entregamos más de 300 ayudas técnicas y estamos atendiendo casos de consultas especializadas brindando una atención directa y sin intermediarios, gracias el presidente Nicolás Maduro, la gobernadora Joana Sánchez, el alcalde Guzmán y el equipo de coorposalud».

PROTAGONISTAS DEL DIA

El encuentro que brindó atención, amor, bienestar y alegría a los adultos mayores se consolidó como una jornada extraordinaria.

Rómulo García mencionó que fue atendido por profesionales que trabajaron con vocación.

«Vine para asistir a la consulta de medicina general, oftalmología y traumatología en la que fui muy bien atendido, además me dieron medicinas para tratar algunas patologías, me siento súper satisfecho porque hoy nosotros los mayores fuimos los protagonistas».

Por su parte, María Sinfuentes subrayó que la jornada debe hacerse con más frecuencia para el bienestar de los adultos.

«Vine con mi esposo y ambos fuimos bien recibido, aquí se respira alegría porque mientras estamos en consulta estaban realizando actividades recreativas muy buenas, fui atendida en oftalmología y quede satisfecha con la atención, espero que se repita con más frecuencia esta jornada».

Esta actividad demuestra el compromiso del Gobierno Bolivariano en crear espacios de atención y sano esparcimiento para los adultos mayores de la patria de Bolívar y Chávez.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY | FOTOS CIUDAD MCY