Venezuela expresa preocupación por detención de expresidente Luis Arce en Bolivia

A través de un comunicado, la Cancillería venezolana alertó sobre el uso selectivo del aparato judicial como herramienta de confrontación política, una práctica que se ha repetido en América Latina bajo esquemas de lawfare

A continuación, el texto del comunicado:

República Bolivariana de Venezuela

Comunicado

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su profunda preocupación por la detención del expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora.

Venezuela alerta sobre el uso selectivo del aparato judicial como herramienta de confrontación política, una práctica que se ha repetido en América Latina bajo esquemas de lawfare, y que daña gravemente la credibilidad de las instituciones bolivianas, distorsiona la democracia y profundiza la polarización social.

Desde la solidaridad histórica y el respeto entre pueblos hermanos, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su acompañamiento y solidaridad activa y a tiempo con el hermano pueblo boliviano.

Caracas, 13 de diciembre de 2025

VTV| FOTO CORTESÍA