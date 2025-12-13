Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Venezuela expresa preocupación por detención de expresidente Luis Arce en Bolivia

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Dic 13, 2025

Ciudad MCY.-El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su profunda preocupación por la detención del expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora.

A través de un comunicado, la Cancillería venezolana alertó sobre el uso selectivo del aparato judicial como herramienta de confrontación política, una práctica que se ha repetido en América Latina bajo esquemas de lawfare

A continuación, el texto del comunicado:

República Bolivariana de Venezuela

Comunicado

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su profunda preocupación por la detención del expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora.

Venezuela alerta sobre el uso selectivo del aparato judicial como herramienta de confrontación política, una práctica que se ha repetido en América Latina bajo esquemas de lawfare, y que daña gravemente la credibilidad de las instituciones bolivianas, distorsiona la democracia y profundiza la polarización social.

Desde la solidaridad histórica y el respeto entre pueblos hermanos, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su acompañamiento y solidaridad activa y a tiempo con el hermano pueblo boliviano.

Caracas, 13 de diciembre de 2025

VTV| FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Aragua

Ejercicio en defensa de la patria se llevaron a cabo en Francisco Linares Alcántara

13 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Venezuela expresa preocupación por detención de expresidente Luis Arce en Bolivia

13 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Acompañamiento y recreación llegan a niños hospitalizados en Aragua

13 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Jornada especial atendió a adultos mayores en Mariño

13 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez