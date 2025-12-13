Aragua celebró asamblea comunitaria estadal y cierre de comités de salud 2025

En la jornada las autoridades nacionales y regionales mencionaron la agenda de actividades que se desarrollará en el 2026 enfocada en seguir fortaleciendo el sistema de salubridad en la entidad

CIUDAD MCY .-En el municipio Santiago Mariño la autoridad única de Salud, Yosmary Lombano encabezó la extraordinaria Asamblea Comunitaria Estadal y el encuentro de Cierre de Comités de Salud y Trabajadores.

En este encuentro se conocieron los logros consolidados del Plan del Ministerio del Poder Popular de la Salud 2025 (MPPS) y la agenda de actividades que se desarrollará en el 2026 enfocada en seguir fortaleciendo el sistema de salubridad en la entidad, la cual es orientada por el presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del polideportivo «Ratón Márquez «, donde la autoridad única de Salud acompañada por la viceministra de Redes Ambulatorias de Salud, Dra. Darling Marín expresaron su satisfacción por los logros obtenidos en los 191 circuitos comunales y comunas de la entidad.

El encuentro contó con la presencia de movimientos sociales, comité de salud y el Poder Popular organizado quienes conocieron las venideras jornadas integrales y actividades de alto impacto en el ámbito de la salud.

La Dra. Darling Marín afirmó que se logró más del 90% de los objetivos del Plan de MPPS.

«En este 2025 podemos decir misión cumplida en el estado Aragua, la alegría que se vive es porque están presentes todos los movimientos sociales, circuitos comunales, comités de salud, mujeres, jefas de calle, salas de autogobierno y la comuna ,estamos contentos porque más del 90% se logró seguimos avanzando porque vamos con todos los hierros para el 2026, me queda claro que Aragua sigue las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, la gobernadora Joana Sánchez y la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez «.

Por su parte, la directora de la cartera de salud regional, indicó que el objetivo de la asamblea es mantener informada a los aragüeños sobre las actividades que se han realizado en todo el territorio.

«Este tipo de asambleas se vienen realizando durante todo el año, todos los sábados de cada mes con la participación de nuestros médicos, enfermeros y comunicación en general, realizamos la programación de jornadas integrales médicas, y hacemos el balance general de las actividades con la intención de dar a conocer a nuestra población cuál es el marco de ordenamiento que se ha venido realizando durante todo este año 2025».

Finalmente este extraordinario encuentro reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano en seguir fortaleciendo el sistema de salud público en el año 2026 en el que los aragüeños tengan fácil acceso y reciban una atención médica de calidad.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY | FOTOS CIUDAD MCY