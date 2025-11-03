Activan operativo nacional para evitar extracción y comercialización del musgo

Ciudad MCY. –El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo a través del Comité Nacional de Fiscalización, desplegó una campaña denominada “Navidad Sin Musgo, en Paz y con Soberanía”, con el objetivo de evitar la extracción y comercialización del musgo como: líquenes, briófitos, helechos arborescentes, Barba de Palo, así como Frailejones y Bromelias, que son usados para armar nacimientos y otros adornos durante las fechas decembrinas.

En un mensaje publicado en su canal del Telegram, el ministro Ricardo Molina, explicó que la campaña está enfocada en la prevención, dar a conocer la importancia ecológica del musgo, fomentar el uso de materiales alternativos y disminuir la extracción, ya que son estos, indicadores del estado de salud de los ecosistemas. En Venezuela, existen 232 géneros y mil 012 especies de musgo.

Asimismo, detalló que los operativos de fiscalización ambiental se desarrollarán con fuerza en: Caracas, específicamente en el Junquito, en Aragua, en el pueblo de la Colonia Tovar y en Miranda, Táchira, Mérida y Trujillo.

“Ejercemos la autoridad ambiental según resolución 000175, publicada en Gaceta Oficial número 40.305 de fecha 29 de noviembre de 2013, sobre la protección y prohibición de extracción, transporte, comercialización y aprovechamiento de las especies mencionadas, debido a que los musgos son esenciales para prevenir, la erosión, regular el balance hídrico de los bosques, páramos y protector de la biodiversidad”, reseña la publicación.

Además, explicó que la extracción y comercialización de esta especie sancionará a los infractores, según lo estipulado en la Ley de Bosques en su artículo 154, desde tres mil y hasta 10 mil unidades tributarias; así como imponer cinco charlas educativas relativas a la protección de la biodiversidad o labores socioambientales.

«Eviten las sanciones, eviten la vergüenza de quedar en evidencia ante la población como enemigos de la Madre Tierra. En el Plan de la Patria de las Siete Grandes Transformaciones está establecido que debemos luchar contra la crisis climática. Y una manera de luchar, es proteger nuestros musgos que están en los bosques y páramos”, reiteró el ministro Molina.

VTV | CORTESÍA