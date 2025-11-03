Ciudad MCY

Cabello a Trinidad y Tobago: Venezuela se reserva el derecho de tomar las acciones que considere

PorRafael Velásquez

Nov 3, 2025

Ciudad MCY.-El Gobierno de Trinidad y Tobago ha asumido, actualmente, la posición de convertirse en un frente contra nuestro país, a pesar que históricamente esta isla ha tenido una extraordinaria relación con Venezuela, aseguró el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón.

En este sentido, durante la acostumbrada rueda de prensa semanal de la tolda roja, Cabello señaló que todas estas acciones en contra de nuestro país se les revertirán a la administración de la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar. Asimismo, aseguró que Venezuela se reserva el derecho de tomar las acciones, para su defensa, que considere oportuna.

«Lo que se ha constituido en un agresión contra Venezuela se les va a revertir. Venezuela, soberanamente, a tomados las decisiones que corresponde y el Presidente a ordenado la revisión inmediata de los acuerdos gasíferos», señaló Cabello.

En este sentido, resaltó que la ejecución de ejercicios militares de Estados Unidos en las costas de Trinidad y Tobago fueron una provocación directa contra Venezuela, sin embargo nuestras Fuerzas Armadas no cayeron en esta trampa.

«Hoy es 3 de noviembre y seguimos en paz. No será la presidenta de Trinidad y Tobago, con sus provocaciones que nos va a descarrilar del tren de la paz», enfatizó.

REDACCIÓN MAZO | FOTOS CORTESÍA

