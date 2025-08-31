Ciudad MCY

Activarán ruta marítima directa entre Venezuela y Turquía

PorMilexis Pino

Ago 31, 2025

CIUDAD MCY.-El 15 de septiembre se activará una ruta marítima directa entre Venezuela y Turquía, con el objetivo de profundizar las relaciones comerciales bilaterales, según informó Hayri Kucukyavuz, presidente de la Cámara Empresarial Venezolana Turca (CAVETURK).

Esta nueva vía permitirá a Venezuela exportar productos como piña, mango, parchita, limón y aguacate de forma directa. El primer viaje zarpará desde el puerto turco de Iskenderun con destino a La Guaira, Venezuela.

Kucukyavuz señaló que la ruta facilitará e incrementará el comercio entre ambos países, con la meta de alcanzar los 3.000 millones de dólares en tres años. Además, este servicio reducirá el tiempo de transporte de 60 a 18 días, lo que optimiza significativamente la logística.

El presidente de CAVETURK celebró este logro, que califica como el primer paso de un gremio que ya agrupa a más de 60 empresas. El primer barco transportará 400 contenedores, equivalentes a 10.000 toneladas, con productos como harina de trigo, pasta, chocolate, aceite de motor y diversos artículos de higiene.

Kucukyavuz invitó a las empresas productoras con potencial exportador a unirse a CAVETURK para llenar los contenedores y asegurar el éxito del primer viaje.

FUENTE CON EL MAZO DANDO | FOTO REFERENCIAL

