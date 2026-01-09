Movimientos Sociales exigen liberación del presidente Maduro y primera dama

CIUDAD MCY.- Durante la Gran Marcha de los Movimientos Sociales por la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, los venezolanos rechazaron el secuestro de ambos líderes, acción ejecutada por Estados Unidos por orden de Donald Trump.

Los participantes afirmaron que Venezuela no está sola y que varios países han manifestado su apoyo a la nación.

«El Pueblo no acepta la detención del presidente y la primera dama», expresó Jesús Soto, líder comunero de Petare al tiempo que indicó que «la marcha demuestra unidad y que la comunidad internacional observa atentamente lo sucedido».

José Rivas, trabajador del sector del transporte, afirmó que «la agresión imperial es una respuesta del odio que el presidente de Estados Unidos le tiene al Pueblo». Expresó que «ningún país puede imponer medidas que violen la soberanía venezolana».

Ana Pérez, miembro de un movimiento juvenil, destacó que «varios países han manifestado su apoyo a Venezuela». Aseguró que «ese apoyo refuerza la defensa de los derechos del país».

Luis Contreras, representante de un colectivo social, invitó a «mantener la movilización pacífica». Destacó que «la paz es el camino para enfrentar la situación y pedir la liberación del presidente y la primera dama».

Los integrantes de los Movimientos Sociales reiteraron que seguirán saliendo a las calles en defensa de la estabilidad nacional y para repeler cualquier acción que amenace las instituciones venezolanas.

EL FOCO I FOTO : CORTESÌA