Aragua bendice su talento deportivo con tradicional Misa del Deporte

En la acostumbrada misa anual se reunieron todos los atletas, familiares y autoridades para darle gracias al Creador por permitir que hayan culminado un año de oportunidades y éxitos deportivos

CIUDAD MCY.- En un ambiente de fe y compromiso físico, el Gimnasio “Alfredo ‘Ratón’ Márquez” fue el escenario de la tradicional Misa del Deporte, evento organizado por el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA) para honrar el esfuerzo de los atletas que representarán al estado durante este nuevo año.

La ceremonia contó con la participación de más de 800 deportistas y 58 delegaciones quienes, junto a entrenadores y autoridades, agradecieron los éxitos alcanzados en el calendario competitivo anterior, donde Aragua logró consolidarse entre las 15 mejores entidades del país en diversas disciplinas nacionales y paranacionales.

La actividad estuvo encabezada por la gobernadora del estado, Joana Sánchez, junto al alcalde de la localidad, Carlos Guzmán; el presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), Carlos España; el vicepresidente del IRDA, Edgardo Díaz, y representantes del gabinete ejecutivo regional.

La homilía, oficiada por el presbítero José Luis Sánchez, párroco de Rosario de Paya, hizo énfasis en la fortaleza espiritual como el motor que impulsa la disciplina diaria. Durante la ceremonia, se elevaron plegarias por la salud de los competidores y por el éxito de los proyectos de infraestructura deportiva que se ejecutan en la región; además, incluyó la participación de una intérprete de lengua de señas para traducir toda la ceremonia en compromiso con la inclusión de todos los atletas.

La gobernadora Joana Sánchez dijo que, a pesar de las circunstancias que puede atravesar la nación, es oportuno reconocer, en cualquiera que sea la expresión de fe, el esfuerzo que hacen los jóvenes desde sus comunidades para contribuir a la construcción de la patria.

Asimismo, felicitó a cada profesor e instructor que desde las calles y territorios enseñan desde el amor a cada niño y joven que se aleja de ocio al practicar una disciplina deportiva.

Por su parte, Carlos España, presidente del IRDA, subrayó el crecimiento técnico de las delegaciones, sobre todo en su destacada participación en los Juegos Comunales y los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles, razón por la que más de 500 atletas y 22 delegaciones fueron galardonadas con reconocimientos y obsequios de parte del Gobierno regional como lo fueron más de 400 bicicletas, juegos de video y radios transmisores que pretenden mejorar las comunicaciones de todos los involucrados en los futuros entrenamientos y competiciones.

Además, el dirigente deportivo regional adelantó que el próximo fin de semana se realizará la selección de los equipos masculinos y femeninos de la disciplina ciclismo que participarán en la Vuelta al Táchira.

El evento concluyó con el firme compromiso de las 58 delegaciones de mantener el nivel competitivo y superar las metas alcanzadas en el periodo anterior, reafirmando al deporte como un pilar fundamental para el desarrollo humano en el estado Aragua.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS : PRENSA GBA