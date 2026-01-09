Aragua garantiza condiciones óptimas para el inicio del segundo momento escolar

Con apoyo de cuadrillas municipales y personal educativo, la entidad asegura un regreso a clases organizado, seguro y en normalidad

CIUDAD MCY.-El estado Aragua se encuentra preparado para el inicio del segundo período del año escolar 2025-2026, previsto para el lunes 12 de enero, tras la activación de planes de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento en las instituciones educativas, en articulación con las alcaldías, servicios públicos y equipos de seguridad ciudadana.

Las labores, alineadas con las orientaciones del presidente constitucional, Nicolás Maduro, la presidente encargada, Delcy Rodríguez, y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, se desarrollan de manera simultánea en los municipios aragüeños, con el propósito de garantizar espacios dignos, seguros y adecuados para el retorno de los estudiantes a las aulas.

MARIÑO ACTIVA LIMPIEZA EN SUS 123 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

En el municipio Santiago Mariño se desplegó un operativo integral de limpieza en las 123 instituciones educativas públicas y privadas, con la participación del personal de Servicios Públicos, cuadrillas de Serpumar y trabajadores de cada plantel.

La directora de Educación de la Alcaldía, Yeaxis Pérez, informó que el municipio se encuentra listo para recibir a más de 5 mil estudiantes el próximo lunes.

“Todo el personal docente se integrará a las aulas para iniciar el 2026 con buen pie, garantizando seguridad, normalidad y tranquilidad a las familias”, señaló Pérez, al tiempo que destacó el acompañamiento de los cuerpos de seguridad durante el retorno a clases.

Por su parte, Donys Graterol, jefe de Servicios Públicos del Casco de Turmero, precisó que más de 300 trabajadores se mantienen desplegados en todas las parroquias del municipio.

El funcionario detalló que, en la primera semana del año, ya se ha atendido más del 50% de las instituciones educativas, con labores de limpieza, desmalezamiento y recolección de desechos sólidos y vegetales, estimando la atención de más de 100 planteles.

BOLÍVAR AVANZA EN LA ADECUACIÓN DE SUS ESCUELAS

En el municipio Bolívar las acciones de mantenimiento se concentran en garantizar condiciones óptimas para el inicio de clases en las instituciones educativas, entre ellas la Unidad Educativa Nacional “Daniel Mendoza”, ubicada en el sector Las Flores.

La directora del plantel, Elsimar Farfán, informó que la institución atiende una matrícula de 200 estudiantes, desde primero hasta quinto año, y destacó el respaldo de los servicios públicos municipales para asegurar espacios adecuados. Asimismo, hizo un llamado a padres y representantes a acompañar con entusiasmo el reinicio de las actividades académicas.

Entretanto, el director de Servicios Públicos del municipio, Argenis Norato, indicó que el plan de abordaje comenzó desde el mes de noviembre y que, hasta la fecha, se han atendido 11 escuelas, con la meta de dejar 20 planteles de forma óptimas.

Las labores incluyen limpieza, desmalezamiento y revisión del sistema eléctrico para garantizar condiciones dignas de estudio.

FLA REFUERZA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y COMUNITARIO

En el municipio Francisco Linares Alcántara, la Unidad Educativa Estadal “Francisco Linares Alcántara” forma parte del plan de recuperación y adecuación de espacios escolares, con jornadas continuas de limpieza y ambientación.

El director del plantel, Juan López, explicó que la institución iniciará actividades con una matrícula de 910 estudiantes, desde educación inicial hasta sexto grado, atendidos por 36 docentes, personal administrativo y obrero.

Asimismo, resaltó que el retorno a clases estará acompañado de una orientación pedagógica enfocada en la convivencia, la paz y el acompañamiento emocional de estudiantes y familias, fortaleciendo programas como “Todas las manos a la Siembra”, en un entorno escolar limpio y adecuado.

De igual manera, destacó que las labores se realizan con el apoyo de las cuadrillas de la Alcaldía y el acompañamiento del Centro de Desarrollo por la Calidad Educativa (CDCE) del municipio.

REINYMAR TOVAR | FOTOS : CIUDAD MCY