Venezuela y México ratifican plan de lectura gratuita para jóvenes y cooperación cultural

CIUDAD MCY.- Con el fin de estrechar lazos literarios y tradiciones compartidas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, sostuvo un encuentro estratégico con el embajador de México en Venezuela, Leopoldo de Gyvés de la Cruz. La reunión, celebrada en ocasión de los preparativos para la Feria Internacional del Libro (Filven) 2026, sirvió para ratificar la cooperación editorial y cultural entre ambas naciones.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Durante la jornada, ambas autoridades confirmaron la continuidad de la Colección 25 para el 25, plan de lectura impulsado por el Fondo de Cultura Económica (FCE). Esta iniciativa contempla la distribución gratuita de obras de autores latinoamericanos, específicamente diseñadas para captar el interés de jóvenes en un rango de edad de entre 15 y 30 años.

FOMENTO A LA LECTURA Y TRADICIONES COMPARTIDAS

El compromiso reafirmado entre Cazal y de Gyvés busca consolidar el acceso al libro como una herramienta de integración regional.

Asimismo, durante el encuentro, el embajador mexicano y el titular de Cultural intercambiaron propuestas para la próxima celebración del Día de Muertos en Caracas. Esta festividad, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se ha convertido en un puente indispensable que conecta las raíces de México con la sensibilidad del pueblo venezolano, fortaleciendo el mapa de actividades culturales para el cierre del año.

FUENTE : MINISTERIO DE CULTURA

FOTOS : CORTESÍA