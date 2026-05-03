Pasantes de Corpotur Aragua participan en la semana aniversario de la Unefa

CIUDAD MCY.- En una jornada de aprendizaje e intercambio de experiencias, las pasantes de la Corporación Aragüeña de Turismo (Corpotur) participaron en las actividades conmemorativas de la semana aniversario de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (Unefa).

‎El evento se llevó a cabo para celebrar los 27 años de trayectoria educativa de esta casa de estudios, consolidándose como un espacio para el encuentro entre el talento joven y el sector profesional.

‎Durante la actividad, las representantes de Corpotur compartieron su crecimiento laboral con sus compañeros de estudio, ofreciendo una visión clara sobre las oportunidades de crecimiento del sector turístico regional, así como, orientaciones a los futuros profesionales sobre las diversas áreas de formación y ofertas.

‎Esta iniciativa destaca el valor del conocimiento como un «destino que encanta», promoviendo que el talento joven se prepare adecuadamente para construir el futuro del país, desde este importante sector.

‎La integración de los estudiantes en prácticas profesionales dentro de instituciones gubernamentales permite fortalecer la identidad regional y proyectar a la entidad como un referente de capacitación y profesionalismo en el área de servicios y turismo. La participación de Corpotur en este aniversario refuerza el compromiso de la gestión regional por apoyar a las nuevas generaciones en su camino hacia la excelencia.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CORPOTUR ARAGUA