Restablecido servicio de agua potable en Piñonal tras reparación de avería

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto que demuestra la importancia de la articulación institucional, la Alcaldía de Girardot en colaboración directa con el equipo de la Hidrológica Venezolana, realizó las labores de reparación de una tubería matriz situada en la Avenida Circunvalación de la Comuna Socialista Robinsoniana, del sector Piñonal.

‎Los trabajos técnicos se concentraron específicamente en el sector Piñonal 3B, donde la fuerza trabajadora desplegó maquinaria pesada para abordar de manera inmediata la avería que afectaba la zona.

‎Esta intervención estratégica permitió solucionar una problemática que aquejaba a los residentes, garantizando el retorno del suministro hídrico de forma segura y eficiente.

‎Como resultado directo de esta acción de gobierno, se logró el restablecimiento pleno del servicio de agua potable en la zona, impactando positivamente en la calidad de vida de las familias residentes.

‎La operatividad técnica permitió atender un total de 455 viviendas, lo que se traduce en un beneficio directo para más de 2 mil 200 habitantes de la comunidad.

‎Esta obra fue parte de esas respuestas inmediatas a los servicios públicos que efectúa constantemente la Alcaldía, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la solución de las necesidades básicas de los ciudadanos.

‎Las labores quedaron registradas a través de las redes sociales oficiales, en las que se evidenció el despliegue técnico necesario para garantizar la estabilidad del sistema de distribución de agua en la parroquia.

‎MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS : CORTESÍA