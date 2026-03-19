Acuerdo comercial regulará comercio fronterizo entre Colombia y Venezuela

CIUDAD MCY.- Este miércoles, la ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy Calderón, y la ministra de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, Diana Morales, instalaron formalmente la Comisión Administradora del Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial N° 28 que regula la relación comercial entre las naciones acuerdo comercial N° 28 entre Colombia y Venezuela. de Colombia y Venezuela.

Durante su intervención, la ministra Godoy subrayó que este encuentro es la cristalización de la voluntad política expresada por el presidente Gustavo Petro y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dando así continuidad al encuentro binacional celebrado el pasado 13 de marzo en el Palacio de Miraflores, liderado por la mandataria encargada de la República.

Esta instancia técnica busca regular y mejorar el flujo de mercancías tras años de paralización en la zona fronteriza.

Las cifras oficiales indican que el comercio binacional pasó de 220 millones de dólares en 2020 a 1.135 millones de dólares en 2024. Este incremento es visto como un paso necesario para restablecer la actividad económica de empresarios y campesinos.

Durante la reunión se planteó la creación de zonas binacionales de desarrollo para aprovechar la infraestructura industrial instalada en la frontera. El plan busca que la movilidad en los puentes internacionales sea productiva y genere un impacto real en el crecimiento nacional.

También fueron abordados temas de interés bilateral para transformar la relación comercial en un modelo de beneficio compartido y complementariedad regional.

FUENTE: EL FOCO

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