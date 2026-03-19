Díaz Canel rechaza decisión de Costa Rica de cerrar la embajada de Cuba

CIUDAD MCY.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez compartió en su cuenta en la red social X su rechazo a la decisión unilateral del gobierno de Costa Rica de limitar las relaciones con la isla al ámbito consular.

«Rechazamos la decisión unilateral del gobierno de Costa Rica, de rebajar el nivel de las relaciones con Cuba, limitándolas al ámbito consular, sin argumento ni justificación alguna», expresó el mandatario.

La noticia la dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica donde, mediante una nota diplomática, informó a la cancillería cubana sin dar muchos elementos. A la par, solicitó a la nación cubana de retirar al personal diplomático en San José, manteniendo solo al personal consular y administrativo, según refleja un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX).

«Se trata de un acto inamistoso, que responde a evidentes presiones del gobierno de EEUU, como parte de su renovada ofensiva para tratar de sumar a otros países a su fracasada política contra Cuba», condenó el presidente cubano en su publicación.

La cancillería cubana también denunció las palabras del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chavez, pronunciadas el pasado 18 de marzo, donde justificaba la decisión tergiversando la realidad que atraviesa el país y las incidencias que ha tenido Estados Unidos en la situación actual cubana.

En el comunicado compartido por el MINREX, explica que este suceso forma parte de los intentos de EE.UU. por separar a los países latinoamericanos y su histórica escalada agresiva contra la revolución cubana.

La decisión ocurre en medio de la escalada de presiones que ha ejercido el presidente de los Estados Unidos en los últimos meses contra Cuba para desestabilizar la nación en medio de la compleja situación que atraviesa el país con la falta de combustible y otros insumos.

A pesar de esto, el país ha recibido apoyo de países aliados, entre los que destaca México, que han facilitado ayuda humanitaria para la población de la isla caribeña.

El presidente cubano resaltó en su publicación que, a pesar de esta decisión, «se estrellarán contra la fortaleza de las históricas y entrañables relaciones entre ambos pueblos», evocando las relaciones históricas que unen a cuba con la nación costarricense.

FUENTE:EL FOCO

FOTO:CORTESIA