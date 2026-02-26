Aumentan visitas de turistas brasileños con nuevas conexiones aéreas

CIUDAD MCY.- Con la reactivación de la conexión aérea entre las ciudades de Caracas y Manaos el pasado 24 de febrero por la aerolínea Rutaca, llegó a Margarita el vuelo de apertura, con 23 touroperadores del país amazónico.

En el estado Nueva Esparta evaluarán estrategias de promoción y mercadeo de las diferentes experiencias que pueden vivir los turistas brasileños en la Perla del Caribe, acciones que consolidan a la isla como el primer polo del turismo receptivo de la nación caribeña.

Esta conexión saldrá los martes y domingos a las 03:00 de la tarde. Autoridades del sector turístico esperan el incremento de visitantes desde el norte de Brasil a diferentes destinos de Venezuela.

El fortalecimiento y desarrollo de la ruta Manaos – Margarita será una alternativa estratégica para generar mayores ingresos económicos al país, al ser el sector turismo uno de los motores claves para el desarrollo económico, como parte de la agenda económica nacional y el Plan de las Siete Transformaciones (7T), informó Mintur en sus redes sociales.

MAS CONEXIONES

Con el firme propósito de incrementar la conectividad aérea con Brasil, este jueves 26 de febrero, Rutaca inició las operaciones entre Boa Vista, capital del estado de Roraima, y Puerto Ordaz en el estado Bolívar, que estará disponible los lunes y jueves a las 10:00 de la mañana.

La aerolínea aseguró que busca posicionar a Guayana como puerta de entrada al sur de América, en aras de fortalecer la inversión e intercambio en el estado Bolívar, lo que marcará una nueva etapa de desarrollo económico para el país.

La operación se hizo efectiva, mediante las acciones de la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, en coordinación con la aerolínea Rutaca, la Agencia Brasileña Paradise Turismo y la Asociación Brasileña de Agencias de Viaje.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA