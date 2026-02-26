Presidenta (E) se reunió con representantes de la empresa Shell

CIUDAD MCY. – Como parte de una política soberana de relaciones respetuosas y de cooperación estratégica, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la empresa británica de hidrocarburos, Shell, en el Salón «Simón Bolívar» del Palacio de Miraflores para evaluar proyectos gasíferos.

En este encuentro estuvo presente Adam Lowmass, vicepresidente Regional de Shell S.A, el presidente de Global de Gas, Cederic Cremers, Elías Nucette, vicepresidente de Shell S.A y Alfredo Urdaneta, representante de Shell S.A en Venezuela; así como el presidente de Petróleos de Venezuela, S.A, Héctor Obregón, entre otras autoridades venezolanas.

Vale destacar que Venezuela es el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, ya que cuenta con 300 mil millones de barriles comprobados y está encaminada a certificarse como la cuarta reserva mundial de gas natural.

MOTOR HIDROCARBURO

En el mismo orden de ideas, es importante subrayar que el Motor Hidrocarburos contempla tres (3) elementos fundamentales para el crecimiento del sector petrolero, como la producción, el abastecimiento y la exportación, como fórmula perfecta para el incremento energético del país.

Por tanto, el pasado 29 de enero fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional (AN), la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que se adapta a un nuevo contexto energético global e impulsa la inversión priorizando la producción nacional.

En este contexto, este miércoles 25 de febrero, la Mandataria Encargada sostuvo un encuentro con altos representantes de la Cámara Africana de Energía (AEC), con la finalidad de estrechar alianzas energéticas que sumen al fortalecimiento del sector petrolero y gasífero.

EMPRESA SHELL

Shell es principalmente una gran empresa energética global dedicada a la producción de petróleo, gas natural y soluciones de energía renovable, y con sede central en La Haya.

Esta empresa tiene una larga historia con presencia ininterrumpida en más de 70 países, como en Venezuela, donde mantiene actividades de inversión social y energía.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA