Plan Quirúrgico atienden mujeres en jornada de esterilización

Adicional a la jornada de atención médica, cinco serán los municipios de la entidad que recibirán las acciones del Plan de Inmunización contra la fiebre amarilla

CIUDAD MCY.- En respuesta a las jornadas sociales que se han desarrollado en el estado Aragua, la vocera del Poder Popular para la gobernación, Joana Sánchez, a través de Corposalud, instruyó llevar a cabo la primera jornada del Plan Quirúrgico a mujeres de la entidad.

En el Centro de Diagnóstico Integral (CDI), Dr. Ernesto «Ché Guevara» de la Serna en la comuna Samán de Güere, fueron beneficiadas más de una veintena de féminas en una jornada de esterilización en el municipio Francisco Linares Alcántara.

Durante el recorrido y en contacto directo con las más de 25 féminas, acompañaron a la Gobernadora la autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, la secretaria de la Mujer, Gipsy Colmenares, el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán y el alcalde del municipio Linares Alcántara, Víctor Bravo, en una labor conjunta en la búsqueda de lograr un mayor resultado y en favor de bienestar colectivo.

La máxima autoridad del estado destacó que estas jornadas y el plan de atención se enmarcan en la cuarta transformación (4T) en unión a los Jueves Sociales; se engrana con la celebración del Día Internacional de la Mujer, “esta jornada de acción social que estamos realizando en cada uno de los municipios y territorios del estado Aragua, nos brinda detalles para ser atendidos en materia de salud significativamente (…) el día de hoy estamos atendiendo a una gran cantidad de mujeres en el marco de esterilización, del primer vértice de la gran misión Venezuela Mujer” apuntó la Gobernadora.

También detalló que dentro de las tareas QUE ejecuta las Agendas Concretas de Acción (ACA) en cada una de las comunas, “estas jornadas van muy al territorio y cada vez que llegamos tenemos una característica de ese espacio y en ese momento se revisa la agenda, así que este es el fruto de lo que se viene haciendo en estas jornadas de acción social en los diferentes municipios del Estado de Aragua” aseguró Sánchez.

La vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, dijo que «hoy corresponde esterilización a las mujeres de Linares, Alcántara, estamos hablando de la planificación de la vida, de la planificación familiar y mañana le toca al municipio Santiago Mariño», de igual manera acotó, que las Siete Grandes Transformaciones (7T) es orientación del presidente Nicolás Maduro y encaminada por la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, “así que desde acá, en el estado Aragua, nosotros seguimos avanzando en materia de salud» puntualizó Sánchez..

Por otra parte, la gobernadora del estado Aragua, resaltó durante su recorrido por el CDI Ché Guevara, el importante despliegue del Plan de Inmunización que se está llevando a cabo en 5 municipios de la entidad (San Casimiro, Camatagua, San Sebastián de los Reyes, Libertador y José Félix Ribas) en referencia a los brotes de fiebre amarilla, «ya se está actuando propiamente con todas las jornadas estrictamente emanadas desde el Ministerio del Pueblo Popular para la Salud de nuestro país», concluyó Sánchez.

ELIMAR PÉREZ

FOTO : GOBERNACIÓN