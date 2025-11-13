Afinan detalles para décima edición del Maratón CAF 2026

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para el Deporte y presidente del Instituto Nacional de Deportes (IND), Franklin Cardillo, sostuvo una reunión con representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF), en la que se comenzó a dar forma a lo que será la décima edición del Maratón CAF el próximo año.

El encuentro, contó además con la presencia de la presidenta del Comité Organizador de la competencia, Marisol Barrera, quien resaltó el compromiso de la entidad bancaria con la integración regional a través de diferentes proyectos, entre ellos el emblemático maratón.

Entre los puntos tocados por las autoridades destaca que el maratón contará con la aplicación del sistema antidopaje internacional y la invitación de atletas élites de 22 de los 24 países que conforman CAF junto a otras naciones que participarán en la carrera.

El evento deportivo, que se realizará el 8 de febrero del siguiente año, abrió el proceso de inscripciones el pasado 1.º de septiembre y el mismo finalizará el 8 de diciembre o hasta agotarse los cupos.

El Maratón CAF ofrece un total de dos mil cupos para la modalidad de 42 k, mientras que la carrera de 21k presenta cinco mil 200 cupos. De igual forma, la prueba incluirá la modalidad de atletas en sillas de ruedas y una carrera de 10 kilómetros para los aficionados a la actividad deportiva.

