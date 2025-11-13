Delegación venezolana recibió el tricolor que ondeará en los Juegos Bolivarianos

CIUDAD MCY.-Este jueves los atletas Jorge Eliezer Otaiza y Yocelin Canache, recibieron de manos del vicepresidente para el Socialismo Social y territorial, Héctor Rodríguez, el pabellón nacional que los acompañará durante los XX Juegos Deportivos Bolivarianos que se disputarán en las ciudades de Lima y Ayacucho, Perú, entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre.

El vicepresidente sectorial pidió a los atletas y demás miembros de la delegación llevar la bandera “a lo más alto del mundo” y salir “a ganar por Venezuela”.

Tras analizar el desempeño histórico venezolano en la justa bolivariana, Rodríguez mencionó que el país figuraba como líder absoluto, hasta hace poco que fue desplazado al segundo lugar. Por este motivo, considera como un reto retomar ese lugar y anunció que desde el Gobierno nacional se está trabajando en ese sentido.

“Yo estoy seguro de que con el plan que estamos desarrollando y el esfuerzo individual de nuestros atletas, eso va a seguir mejorando, para alcanzar el primer lugar que nos corresponde, porque ese primer lugar le corresponde a la República Bolivariana de Venezuela, al tricolor nacional, y nada nos va a detener para alcanzar esa meta”, exclamó, acompañado del ministro de Deporte, Franklin Cardillo y la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto.

Durante el acto de abanderamiento, se aprovechó para honrar a la delegación tricolor que obtuvo un contundente primer lugar en los recientes VII Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe Córdoba 2025, así como a los atletas venezolanos que alcanzaron el sexto lugar en los VI Juegos Parapanamericanos Juveniles, culminados el 9 de noviembre en Chile.

“Ha sido el mejor resultado histórico en unos Juegos Escolares y en unos Parapanamericanos. En los juegos estudiantiles hemos quedado, por segunda vez consecutiva, campeones, somos bicampeones, aun cuando fuimos con una delegación más pequeña que la edición anterior, entonces, el nivel de eficiencia de atleta versus medalla fue mayor, así que hemos mejorado desde el punto de vista de la eficiencia competitiva”, argumentó.

El también ministro de Educación exhortó a “seguir insistiendo” en “casar” el proceso de masificación deportiva con el proceso de alto rendimiento. “Nosotros tenemos que lograr que en cada comuna de este país y en cada liceo de este país, querido ministro del deporte, Franklin Cardillo, querida presidenta del Comité Olímpico Venezolano, podamos tener organizado los clubes deportivos de las disciplinas que son prioridad para el plan nacional de deporte”, resaltó.

UN CICLO EXITOSO

El abanderado Jorge Eliezer Otaiza dijo estar seguro de que estos Juegos Bolivarianos van a marcar el inicio de un ciclo olímpico “muy exitoso” y va a “traer muchas alegrías” al país.

“A pesar de todas las dificultades que estamos viviendo diariamente por razones políticas, económicas, o lo que sea, son dificultades, pero aquí estamos los venezolanos demostrando, como siempre, demostrando cómo salir adelante y ser un ejemplo para todo el mundo”, manifestó.

