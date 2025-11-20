Afrovenezolana Meyby Ugueto-Ponce ganó Premio Nacional de Ciencia

CUIDAD MCY.-El Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt) anunció que la destacada investigadora y activista afrovenezolana, Meyby Ugueto-Ponce, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en la mención de Ciencias Sociales y Humanas.

La Dra. Ugueto-Ponce, cuya labor académica y social se ha centrado en el estudio de las poblaciones afrodiaspóricas, la identidad política, la memoria social y el antirracismo, recibe este reconocimiento por su invaluable contribución al conocimiento y la reivindicación cultural en el país.

El trabajo premiado, titulado ceremonias religiosas-festivas y memoria social en Curiepe: construcción de identidades políticas de una población descendiente de negros libres, estado Miranda, Venezuela, constituye una profunda investigación que enlaza la antropología, la psicología social y las artes para generar narrativas descoloniales sobre las existencias afrodescendientes.

Meyby Ugueto-Ponce es investigadora y Doctora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

Su carrera se distingue por conjugar la rigurosidad científica con la creación artística, siendo co-editora de publicaciones clave sobre narrativas de resistencia y co-directora de documentales que exploran la cultura afrovenezolana, como El Niño Jesús de Curiepe. Tejiendo Culturas (2012).

Su compromiso se extiende a través de iniciativas como el Proyecto Tramas, una urdimbre que integra la Trama-Danza, la Trama Fotográfica y la Trama Gastronómica para crear una producción de conocimiento que interpele las propias disciplinas académicas tradicionales.

Este Premio Nacional, entregado por el Gobierno Bolivariano en un acto que exalta el saber y la inventiva nacional, destaca la trascendencia del trabajo de Ugueto-Ponce en el fortalecimiento de la memoria histórica y la lucha contra el racismo en Venezuela.

