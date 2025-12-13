Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Gobernadora Joana Sánchez encabezó jornada de alistamiento en La Victoria

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Dic 13, 2025

La mandataria regional, acompañada de alcaldes y alcaldesas de la entidad, lideró la jornada bajo la consigna “La patria no se vende, se ama y se defiende»

Ciudad MCY.- En un contundente despliegue de compromiso patrio, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, encabezó una jornada de alistamiento y preparación para la defensa integral de la nación en la ciudad de La Victoria, municipio José Félix Ribas.

La jornada, enmarcada al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), en su 3T «Transformación Seguridad Ciudadana y Defensa de la Paz e Integridad Territorial», busca defender y preservar la paz en el país, así como también, manifestar el respaldo contundente al presidente Nicolás Maduro ante las amenazas injerencistas del imperialismo norteamericano.

La mandataria regional, acompañada de alcaldes y alcaldesa de la entidad, lideró la jornada bajo la consigna “La patria no se vende, se ama y se defiende”.

Durante la jornada de alistamiento se desarrollaron actividades prácticas esenciales para la organización popular en materia de defensa, como el conocimiento de áreas estratégicas para la seguridad y protección ciudadana.

Sánchez hizo el llamado a la unión y a la preparación constante para, «defender la tierra de Bolívar y Chávez que no le pertenece a ningún imperio,» sentenció.

Esta actividad demostró el compromiso de los aragüeños con la defensa integral de la Soberanía Nacional desde el ámbito territorial, demostrando la perfecta articulación cívico-militar que existe en el estado.

PRENSA GBA | FOTOS| PRENSA GBA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Aragua

Gobernadora Joana Sánchez encabezó jornada de alistamiento en La Victoria

13 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Ejercicio en defensa de la patria se llevaron a cabo en Francisco Linares Alcántara

13 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Venezuela expresa preocupación por detención de expresidente Luis Arce en Bolivia

13 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Acompañamiento y recreación llegan a niños hospitalizados en Aragua

13 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez