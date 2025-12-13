Gobernadora Joana Sánchez encabezó jornada de alistamiento en La Victoria

La mandataria regional, acompañada de alcaldes y alcaldesas de la entidad, lideró la jornada bajo la consigna “La patria no se vende, se ama y se defiende»

Ciudad MCY.- En un contundente despliegue de compromiso patrio, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, encabezó una jornada de alistamiento y preparación para la defensa integral de la nación en la ciudad de La Victoria, municipio José Félix Ribas.

La jornada, enmarcada al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), en su 3T «Transformación Seguridad Ciudadana y Defensa de la Paz e Integridad Territorial», busca defender y preservar la paz en el país, así como también, manifestar el respaldo contundente al presidente Nicolás Maduro ante las amenazas injerencistas del imperialismo norteamericano.

La mandataria regional, acompañada de alcaldes y alcaldesa de la entidad, lideró la jornada bajo la consigna “La patria no se vende, se ama y se defiende”.

Durante la jornada de alistamiento se desarrollaron actividades prácticas esenciales para la organización popular en materia de defensa, como el conocimiento de áreas estratégicas para la seguridad y protección ciudadana.

Sánchez hizo el llamado a la unión y a la preparación constante para, «defender la tierra de Bolívar y Chávez que no le pertenece a ningún imperio,» sentenció.

Esta actividad demostró el compromiso de los aragüeños con la defensa integral de la Soberanía Nacional desde el ámbito territorial, demostrando la perfecta articulación cívico-militar que existe en el estado.

