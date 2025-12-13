Ejercicio en defensa de la patria se llevaron a cabo en Francisco Linares Alcántara

Durante la jornada, instructores de los organismos de seguridad del municipio explicaron aspectos logísticos clave, como métodos tácticos de organización, análisis del terreno e identificación de puntos críticos.

Ciudad MCY.-En el marco de la Tercera Transformación, el alcalde Víctor Bravo junto a las comunas Miranda, Bolívar, Chávez y la Agroturística Ecoambiental Paraparal realizaron una marcha Popular-militar, Policial, Bajo la consigna “La patria no se vende, se ama y se defiende”, la actividad buscó fortalecer la preparación para la defensa integral de la soberanía.

El alcalde Bravo, acompañado del miembro del equipo político regional José Gregorio Hernández, lideró el ejercicio y expresó.

“Cada paso firme es un mensaje de que nuestro pueblo está unido y alerta. Esto es el inicio de un proceso de formación que llevaremos a cada rincón del municipio”, declaró el alcalde.

Por su parte José Gregorio Hernández miembro de la Dirección Regional de la tolda política expresó.

“Esta marcha demuestra que la defensa de la soberanía es un deber de todo el pueblo organizado. Seguiremos apoyando estas acciones en cada comuna”.

La actividad, que finalizó en la Pasarela de Paraparal, se replicará en las 12 comunas restantes.

La jornada contó con el respaldo de la Jefa política y gobernadora del estado Aragua Joana Sánchez y se enmarca en las directrices del presidente de la República, Nicolás Maduro, para la defensa integral de la nación.

PRENSA ALCALDÍA DE FLA |FOTOS CORTESIA