Agrupación de títeres Tuqueque presenta este fin de semana El Principito

CIUDAD MCY.-El clásico El Principito llegará este fin de semana al Teatro San Martín en formato de títeres, el sábado 23 de y domingo 24 de mayo, a las 3:00 p.m.

La agrupación de títeres Tuquqeque, será la encargada de transportar a los asistentes en un viaje mágico por el universo de esta obra literaria, que ha cautivado el corazón de millones de personas.

La actividad es apta para toda la familia, con una adaptación que buscará fusionar la inteligencia, juego, humor y música, para educar y entretener al público, a través de la destacada participación de la agrupación teatral. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del teatro.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA